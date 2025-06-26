حرائق غابات قرب تل أبيب تؤدي إلى إجلاء سكان واحتراق مبان

- إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الحريق بدأ في منطقة مفتوحة قبل أن يمتد بسرعة إلى الأحياء السكنية

اندلعت حرائق غابات واسعة بمدينة نيس تسيونا قرب تل أبيب وسط إسرائيل تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، الخميس، ما أدى إلى إجلاء سكان واحتراق مبان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحريق بدأ بمنطقة غابات مفتوحة في نيس تسيونا قبل أن يمتد بسرعة إلى الأحياء السكنية بالمدينة، ما أسفر عن احتراق 3 مبان على الأقل.

وأشار إلى إجلاء سكان الصف الأول من المنازل القريبة من مركز الحريق، وسط محاولات مكثفة من 21 وحدة إطفاء للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى منازل إضافية.

ولم تسجل إصابات بشرية حتى الساعة 17:05 ت.ج، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، بحسب إذاعة الجيش.

ووفق مراسل الأناضول، لم يعرف بعد سبب الحرائق، إلا أن إسرائيل شهدت الخميس ارتفاعا ملحوظا في الحرارة وصلت إلى 34 درجة مئوية.

وتقع نيس تسيونا ضمن السهل الساحلي لإسرائيل، وتحيط بها مساحات عشبية وزراعية مفتوحة، ما يجعلها عرضة للحرائق خلال فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بفعل انتشار العشب اليابس سريع الاشتعال.

وشهدت إسرائيل مطلع مايو الماضي حرائق ضخمة في مدينتي القدس وتل أبيب، أسفرت عن إصابة 21 شخصا، والتهمت نحو 20 ألف دونم من الأراضي الحرجية، قبل أن تسيطر عليها طواقم الإطفاء بعد نحو 31 ساعة.

وتعد تلك الحرائق الأكبر منذ سنوات، إذ تسببت في إخلاء 10 بلدات ومستوطنات، وتمددت بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

وفي أعقابها، اندلعت عدة حرائق في مناطق متفرقة بإسرائيل، تسببت بأضرار مادية دون تسجيل إصابات.