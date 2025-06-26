الصين: مستعدون للمساهمة بشكل مشترك في تعزيز دور الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو تشاي كون إن الصين مستعدة لممارسة تعددية أطراف حقيقية والمساهمة بشكل مشترك في تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة.

جاءت تصريحات تشاي كون خلال إحاطته الإعلامية بمناسبة الذكرى الـ 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة حيث أوضح أن الصين تفي بالتزاماتها الدولية بكل جدية، وهي مستعدة للعمل على تعزيز دور الأمم المتحدة وتحسين نظام الحوكمة العالمية.

وتابع: باعتبار الصين واحدة من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، فقد التزمت دائما بصرامة بمعايير العلاقات الدولية وأوفت بالتزاماتها الدولية بأمانة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار إلى استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف لممارسة التعددية الحقيقية ووفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مسترشدة بالمقاصد الأصلية للأمم المتحدة ووفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بشكل مشترك على تعزيز دور الأمم المتحدة، وتحسين نظام الحوكمة العالمية، ودعم العدالة الدولية، وخلق مستقبل أفضل.