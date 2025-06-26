رئيس وزراء باكستان: بلادنا ستواصل القيام بدور بناء في إحلال السلام بالشرق الأوسط

تلقى رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عن تقديره للقيادة الجريئة والحاسمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدت إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

كما توجه شريف بالشكر إلى روبيو على الدور المحوري الذي لعبته الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار بين باكستان والهند.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل الوثيق لتعزيز العلاقات الباكستانية الأمريكية، لا سيما من خلال تعزيز التجارة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده ستواصل القيام بدور بناء في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

من جهته، أعرب روبيو عن تقديره لهذه الجهود، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في العمل مع باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.