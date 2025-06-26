محافظ السويس يتابع ترتيبات الدورة الثانية لمهرجان للأفلام القصيرة جدا

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا مع إدارة مهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدا؛ للوقوف على تفاصيل الدورة الثانية للمهرجان المقرر لها الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر 2025، بمدن السويس والعين السخنة والجلالة

ويأتي ذلك في خطوة تعكس انفتاح محافظة السويس على المشهد السينمائي المصري والدولي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير نائب رئيس المهرجان.

ورحب اللواء طارق حامد الشاذلي، باستضافة المحافظة لهذا الحدث الثقافي، مؤكدًا أن اختيار السويس يُجسّد إيمانًا بدورها كمركز إشعاع وطني، وموقع استراتيجي يجمع بين التاريخ والحداثة.

وشدد على أن المحافظة على موعد مع تظاهرة سينمائية تعكس روح الشباب، وتخدم توجهات الدولة نحو تعزيز السياحة الثقافية والفنون الراقية كأدوات تنمية ووعي.

وأشار إلى أن المهرجان فرصة حقيقية لإشراك الشباب في نشاط إبداعي يعزز انتماءهم ويصقل مواهبهم.

وتابع: "نخطط لتوسيع رقعة التأثير من خلال ورش سينمائية تُقام داخل الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية، مع دعوة مفتوحة لمواهب السويس للمشاركة بأعمالهم والتفاعل مع صناع السينما عن قرب".

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، أن الدورة الجديدة تأتي بطموحات مضاعفة، مع التطلع لأن يتحول المهرجان إلى منصة عربية ودولية تحتضن المبدعين الشباب.

وأضاف: "الفيلم القصير جدًا هو فن المستقبل، يواكب إيقاع العصر ويمنح الفرصة لأكبر عدد من الأصوات الجديدة للتعبير عن قضاياهم بأدوات سينمائية مبتكرة، ونعد بأن تكون الدورة الثانية أكثر تنوعًا من حيث البرمجة، والفعاليات، والضيوف".

وأكد السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان، أن النسخة الثانية ستشهد دمجا بين الفن والمجتمع المدني، من خلال ورش عمل مفتوحة، لقاءات فنية وندوات وماستر كلاس، وعروض ميدانية في شوارع السويس وأنديتها ومراكزها الثقافية.

وقال: "نؤمن أن الثقافة لا تعيش في القاعات المغلقة وحدها، بل تتنفس وسط الناس. ولهذا، فإن الفعاليات المصاحبة ستمتد لتشمل مضامين عميقة وتعبيرات فنية مكثفة، تُعبّر عن القضايا الراهنة والهموم الإنسانية بلغة بصرية مكثفة وحديثة".