ياسر جلال: أنا مواطن مصري وبخدم الناس سواء كنت داخل أو خارج مجلس الشيوخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه الفنان ياسر جلال، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد تعيينه عضوا بمجلس الشيوخ، قائلًا إنه يسعى كنائب لخدمة قضايا المجتمع.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «الفنان دائمًا ما يعبر عن مشاعر المجتمع ونبض الشارع، ويستطيع إيصال هموم المواطن وأحلامه وطموحاته بشكل سليم عبر المجالس النيابية».

ووصف نفسه بـ«الرجل البسيط»، قائلًا: «أنا لابس الكرافتة دي احتراما للمكان والمناسبة؛ لكن أنا راجل بسيط أحب أبقى على طبيعتي، والبساطة أكتر حاجة تقرب النائب من الناس.. في الأول والآخر أنا مواطن مصري وفي خدمة الناس سواء داخل أو خارج مجلس الشيوخ».

وأشار إلى أنه حريص على خدمة زملائه الفنانين والمواطنين العاديين «بكل الحب وعن طيب خاطر»، متعهدًا بالقيام بواجبه «بمنتهى الإخلاص».

وأوضح أنه يعتزم مناقشة القضايا المجتمعية المهمة، خاصة أنه أحد أعضاء حزب «حماة الوطن»، إضافة إلى بحث الأمور الملحة للشعب المصري وما يصب في صالح الدولة.

وأكمل: «أعد بالقيام بدوري بمنتهى الإخلاص، القضايا كتير والعبء كبير، وربنا يقدرنا ونكون جزءًا من الكيان الكبير مصر، وندعم كل ما يخدم المواطن والدولة».