مؤسسة هند رجب تدعو لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد قتلة الطفلة الفلسطينية

دعت مؤسسة هند رجب الحقوقية، إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وعائلتها ومنقذيها في قطاع غزة العام الماضي.

وقالت المؤسسة الحقوقية، في بيان اليوم الثلاثاء: "ندعو الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة الـ24 الضالعين بقتل هند رجب ومنقذيها"، بحسب وكالة سند الفلسطينية.

وذكرت المؤسسة أنها قدمت ملفا بشأن مقتل الطفلة هند، مكونا من 120 صفحة بموجب المادة 15، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوضحت أن الملف يحدد مسؤولية 24 جنديا وقائدا إسرائيليا عن مقتل هند و6 أفراد من عائلتها ومسعفي الهلال الأحمر الذين حاولوا إنقاذها.

ودعت المؤسسة إلى توسيع التحقيق ليشمل "سرية إمبراطورية مصاصي الدماء والكتيبة المدرعة 52 واللواء المدرع 401".

وكان برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، مساء الاثنين، قد كشف تفاصيل جديدة، تتعلق بأسماء وصور جنود إسرائيليين ارتكبوا جريمة قتل الطفلة هند رجب (5 سنوات)، مع 6 من أقاربها، بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، أواخر يناير 2024.

واستند البرنامج، إلى صور أقمار صناعية ومكالمات مسجلة وشهادات قانونية وتقارير تحليلية، استخدمت أحدث تقنيات الصوت والموقع.

وأعاد فريق البرنامج، بالتعاون مع مختبر جامعة "جولدسميث" بلندن، تشكيل مسرح الجريمة لحظة بلحظة، ليكشف أن السيارة التي كانت تقل عائلة هند اخترقت بـ335 طلقة نارية مصدرها دبابة إسرائيلية متمركزة على بعد لا يتجاوز23 مترا.