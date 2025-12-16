ألمانيا تستقبل دفعة جديدة تضم 160 شخصا من الأفغان الحاصلين على تعهد بالإيواء

وصل 160 أفغانيا إلى العاصمة الألمانية برلين، على متن رحلة طيران عارض (تشارتر) نظّمتها الحكومة الألمانية، وذلك وفقا لما أكده متحدث باسم وزارة الداخلية في رد على استفسار.

وكان جميع هؤلاء الأشخاص حصلوا على تعهّد بالإيواء في ألمانيا بعد استعادة حركة طالبان السلطة في كابول في أغسطس 2021، ووصل هؤلاء الأشخاص إلى برلين قادمين من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ومن المقرّر لاحقًا توزيعهم على الولايات الألمانية.

وكان هؤلاء الأشخاص المدرجون على برامج الإيواء الألمانية يقيمون في إسلام آباد في بيوت ضيافة أثناء انتظارهم إجراءات التدقيق الأمني ومنح التأشيرات.

وكانت باكستان منحت الحكومة الألمانية مهلة حتى نهاية العام فقط لاستكمال إجراءات القبول، وبعدها ستقوم — بحسب تصريحات الجانب الباكستاني — بترحيل هؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان، غير أن الحدود بين البلدين مغلقة حاليًا.

وبعد استعادة حركة طالبان مقاليد الحكم في أفغانستان، تعهدت الحكومة الألمانية السابقة، بإيواء الموظفين المحليين السابقين الذين كانوا يعملون لدى المؤسسات الألمانية، إضافة إلى أشخاص آخرين تعتبرهم برلين معرّضين للخطر بشكل خاص.

غير أن اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس نص على إنهاء برامج الإيواء الطوعية المقدمة من الحكومة الاتحادية بقدر المستطاع بالإضافة إلى أنه نص على عدم إطلاق برامج جديدة.

وبعد أن نجح عدد من الأشخاص المشمولين بما يُعرف ببرنامج الإيواء الاتحادي لأفغانستان في الحصول على أحكام قضائية تُلزم بمنحهم تأشيرات، جرى مجددًا تنظيم دخول هؤلاء الأشخاص، وكذلك أشخاص في حالات مماثلة، إلى ألمانيا.

فعلى سبيل المثال، هبط في 2 ديسمبر في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا 192 رجلًا وامرأة من أفغانستان من الحاصلين على تعهّد إيواء ملزم قانونيًا.

ومن المتوقع تسيير رحلات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل، تلقّى نحو 650 أفغانيا كانوا حصلوا على تعهد بالإيواء عبر ما يُعرف بـ"قائمة حقوق الإنسان" وقائمة العبور المؤقتة، رفضًا نهائيًا من الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي، مقرونًا بعرض لمساعدتهم — بما في ذلك ماليًا — على العودة إلى أفغانستان أو السفر إلى دولة أخرى مستعدة لاستقبالهم.

وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن من بين الوافدين حاليًا إلى برلين 154 شخصًا من برنامج الإيواء الاتحادي، ةكما كان على متن الطائرة موظف محلي سابق واحد مع خمسة من أفراد أسرته.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، لا يزال 76 شخصًا من برنامج الموظفين المحليين و465 رجلًا وامرأة من أفغانستان من برنامج الإيواء الاتحادي بانتظار الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا.