تراجع صادرات الساعات السويسرية في سبتمبر بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

تراجعت صادرات الساعات السويسرية في سبتمبر الماضي، متأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنسبة 39% على الواردات السويسرية إلى الولايات المتحدة، التي تعد أكبر أسواق هذه الصناعة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن اتحاد صناعة الساعات السويسرية أعلن في بيان له، اليوم الثلاثاء، انخفاض صادرات الساعات بنسبة 3.1% عن العام السابق، لتصل إلى ملياري فرنك سويسري "2.5 مليار دولار".

وطغى على الزيادات في معظم الأسواق الشهر الماضي، انخفاضا بنسبة 55% في الصادرات إلى الولايات المتحدة.

ويمثل هذا ثاني انخفاض شهري على التوالي في صادرات الساعات إلى الولايات المتحدة، ويأتي بعد ارتفاع الشحنات في شهر يوليو الماضي، عندما سارع المنتجون إلى زيادة مخزوناتهم قبل فرض الرسوم الجمركية المتوقعة.