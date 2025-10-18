هل يجتمع ترامب وكيم جونج أون خلال زيارته المقبلة لآسيا؟



قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا في أحاديث خاصة إمكانية ترتيب اجتماع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عندما يزور الأول آسيا الشهر المقبل، مع ذلك يتشكك كثيرون في حدوث ذلك في النهاية.

وأوضحت المصادر أن المسئولين لم يبدؤوا بعد أي تخطيط لوجستي جاد كانوا سيحتاجون إليه لترتيب مثل هذه الزيارة، مشيرين إلى حقيقة أنه لم تجرِ أية اتصالات بين واشنطن وبيونج يانج كما حدث أحيانًا خلال الولاية الأولى لترامب.

وأوضحت المصادر لـ"سي إن إن" أن تواصل ترامب الأولي مع زعيم كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام لم يلق ردًا لأن الجانب الكوري الشمالي رفض تسلّم الرسالة.

وبالنسبة للزيارة المقبلة، كان البيت الأبيض أكثر تركيزًا على ترتيب لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

لكن ترامب أعرب علانية وبشكل خاص عن رغبته في لقاء نظيره الكوري الشمالي، وترك المسئولون الباب مفتوحًا أمام عقد اجتماع أثناء زيارته إلى آسيا.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، رتب المسئولون مصافحة بين الرجلين في المنطقة الكورية منزوعة السلاح في غضون أقل من 48 ساعة بعدما غرد الرئيس الأمريكي بدعوة للاجتماع معًا – وهي مثال على مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الأمور.