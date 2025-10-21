فرنسا وإسبانيا تحثان الاتحاد الأوروبي على الالتزام بحظر محركات الاحتراق بحلول 2035

أعربت فرنسا وإسبانيا عن دعمها لخطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وحذرتا من إضعاف الهدف، وذلك في ورقة مشتركة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء.

وقالت الوثيقة إن "مستقبل صناعة السيارات الأوروبية سيكون كهربائيا"، مؤكدة أنه لا ينبغي التشكيك في قرار الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي أن أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي بالنسبة للسيارات ستتم مراجعتها.

وينص قرار الاتحاد الأوروبي على عدم السماح بتسجيل سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل اعتبارا من عام 2035، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل.

وشددت باريس ومدريد على أنه تم استثمار مليارات اليورو منذ عام 2023 في تحويل صناعة السيارات في أوروبا إلى سيارات كهربائية وأنه يجب الحفاظ على هذا الاتجاه الاستراتيجي. وقالت الدولتان إنهما تأملان أن تدعم المراجعة وقف إنتاج السيارت التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عام 2035.