 مقتل 17 مدنيا أفغانيا على الأقل في قصف جوي باكستاني - بوابة الشروق
السبت 18 أكتوبر 2025 12:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

مقتل 17 مدنيا أفغانيا على الأقل في قصف جوي باكستاني

د ب أ
نشر في: السبت 18 أكتوبر 2025 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 18 أكتوبر 2025 - 12:50 م


أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، بمقتل 17 مدنيا، على الأقل، في غارة باكستانية خلال الليل على مقاطعة أرجون بإقليم باكتيكا الأفغاني.

وهناك لاعبو كريكت ضمن القتلى والمصابين.

وقال مجلس الكريكت الأفغاني إن الضحايا كانوا متجمعين في منزل بعد العودة من مباراة ودية عندما وقع القصف.

وردا على الحادث، أعلن مجلس الكريكت أن أفغانستان سوف تنسحب من سلسلة الثلاثي "تي 20 أي" المقبلة التي تشارك فيها باكستان والمقررة أواخر نوفمبر.

كما أسفر القصف الجوي الذي تردد أنه أصاب مبنى سكنيا، عن إصابة 16 آخرين، بينهم أطفال.

ويأتي الهجوم رغم مزاعم بتمديد وقف إطلاق نار كانت مدته 48 ساعة الذي انتهى مساء أمس الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك