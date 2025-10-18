مقتل 17 مدنيا أفغانيا على الأقل في قصف جوي باكستاني



أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، بمقتل 17 مدنيا، على الأقل، في غارة باكستانية خلال الليل على مقاطعة أرجون بإقليم باكتيكا الأفغاني.

وهناك لاعبو كريكت ضمن القتلى والمصابين.

وقال مجلس الكريكت الأفغاني إن الضحايا كانوا متجمعين في منزل بعد العودة من مباراة ودية عندما وقع القصف.

وردا على الحادث، أعلن مجلس الكريكت أن أفغانستان سوف تنسحب من سلسلة الثلاثي "تي 20 أي" المقبلة التي تشارك فيها باكستان والمقررة أواخر نوفمبر.

كما أسفر القصف الجوي الذي تردد أنه أصاب مبنى سكنيا، عن إصابة 16 آخرين، بينهم أطفال.

ويأتي الهجوم رغم مزاعم بتمديد وقف إطلاق نار كانت مدته 48 ساعة الذي انتهى مساء أمس الجمعة.