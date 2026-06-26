الملك تشارلز الثالث لن يقيم في قصر باكنجهام بعد الانتهاء من تجديده

لن يقيم العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام بعد الانتهاء من برنامج تجديد مدته 10 سنوات وتبلغ تكلفته 369 مليون جنيه إسترليني (487 مليون دولار)، حيث تسعى الملكية إلى زيادة وصول الجمهور إلى المبنى التاريخي الذي كان مركزا للحياة الملكية لما يقرب من 200 عام.

وأكد المسؤولون الملكيون أن الملك والملكة كاميلا سيواصلان العمل من القصر، الذي سيظل "المركز الاحتفالي والعملياتي" للملكية. ولكن في الفترة المتبقية من عهد تشارلز، سيبقى الملك والملكة في قصر كلارنس هاوس القريب.

وقال جيمس تشالمرز، المسؤول الملكي الكبير، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية للملك: "إنه مقر القيادة للملكية وسيبقى كذلك، وهو جوهرة التاج في مبانينا الوطنية".

وتم الإعلان عن القرار يوم الخميس خلال إيجاز عن الشؤون المالية الملكية، والذي أصبح فيه تشارلز أول عاهل بريطاني يكشف عن الضرائب التي دفعها للحكومة. ودفع الملك 9ر12 مليون جنيه إسترليني (1ر16 مليون دولار) كضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية في السنة المالية 2024-25، ارتفاعا من 7ر11 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.