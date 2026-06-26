دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس، إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وذلك في ردّ على التكهنات المتزايدة في كييف والتي تشير إلى احتمال انخراط بلاده بشكل مباشر في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله إنه استقبل مؤخراً وفداً مبعوثا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذّره خلال اللقاء من مغبة جرّ بيلاروس إلى دائرة الحرب.

وشدد لوكاشينكو، خلال لقائه حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، على موقف بلاده قائلاً: "موقفنا هو موقف محب للسلام.. دعونا نتفاوض، أيها السادة".

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه العلاقات بين مينسك وكييف تصاعداً ملحوظاً، إذ حذرت أوكرانيا جارتها من القيام بأي دور عسكري فعال، متهمة إياها بالتحضير لشن هجمات.

ويُذكر أن القوات الروسية كانت قد انطلقت من الأراضي البيلاروسية باتجاه العاصمة كييف، في بداية الغزو الشامل الذي شنته موسكو منذ أكثر من أربع سنوات.

ويُعد لوكاشينكو أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه امتنع حتى الآن عن إشراك القوات البيلاروسية في النزاع بشكل مباشر.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الكرملين يضاعف ضغوطه على مينسك، في ظل تعثّر القوات الروسية في تحقيق تقدم حاسم في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.