إغلاق مركز احتجاز المهاجرين الأمريكي الملقب بـ «أليجيتور ألكاتراز»

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أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم الخميس، أنه سيجري إغلاق مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل في مستنقعات إيفرجليدز بفلوريدا، والمعروف باسم "أليجيتور ألكاتراز".

وقال ديسانتيس: "لقد أدى أليجيتور ألكاتراز الدور الذي صمم من أجله"، مضيفا أنه لم يعد هناك أي محتجزين هناك في الوقت الحالي.

وتابع قائلا: "لقد ساعد في إبعاد العديد والعديد من الأشخاص الخطرين عن الشوارع وإخراجهم ليس فقط من ولاية فلوريدا، بل ومن الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال دي سانتيس إن الهدف من المنشأة كان دائما أن تكون حلاً مؤقتا.

وكانت الحكومة الأمريكية قد بررت اختيار هذا الموقع بحجة أن المستنقعات المليئة بالتماسيح ستمنع السجناء من الهروب.

وتم استخدام الموقع لإيواء آلاف المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد افتتح هذه المنشأة الجديدة بنفسه في منتصف عام 2025.

ويعد اسم "أليجيتور ألكاتراز" الذي استخدمته الحكومة الأمريكية إشارة إلى سجن ألكاتراز السيئ السمعة الواقع قبالة ساحل سان فرانسيسكو.