حزب الله: نحذر من أي التزام يمنح إسرائيل مكاسب على حساب السيادة

نبهّت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لـ " حزب الله" اللبناني، في بيان اليوم الخميس، من مخاطر أي التزام يمنح إسرائيل مكاسب على حساب السيادة من خلال ما يسمى المناطق التجريبية أو ربط الانسحاب الإسرائيلي بأية شروط. ودعت السلطة اللبنانية إلى التمسك بوجوب انسحاب إسرائيلي كامل وفوري.

ونبهّت الكتلة، في بيانها بعد اجتماع عقدته اليوم " إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط"، مجدّدةً "رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها ".

وأكّدت أن "على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملاً وفوراً من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا. وكل ما عدا ذلك فهو شأن لبناني لا علاقة للعدو به ولا محاباة في شأنه".

ودعت الكتلة "السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار وألزم داعمه الأمريكي بتعهد انسحابه من أرضنا قريباً جداً، كما تجدد دعوتها إلى عدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤد إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو توسع الانقسام الداخلي بين اللبنانيين."

ورأت أنّ "الموقف التاريخيّ المشرف الذي اتخذته إيران في دعم ومساندة لبنان وشعبه، يقتضي أن يكون محل شكر واحترام وتقدير من الجميع في لبنان، إذ ليس هناك أولى من شكر من يرهن أمنه وازدهاره ومصالحه الاستراتيجية العليا خدمة لقضية أو دعماً لشعب، كما فعلت إيران دعماً للبنان ودفعاً للعدوان عنه وعن شعبه ودولته".

وأعربت كتلة الوفاء للمقاومة "عن أعلى درجات الشكر والتقدير والامتنان للجمهورية الإسلامية، قيادةً وشعباً، ورئاسة وحكومة ودبلوماسية، وقوات مسلحة من جيش وحرس ثوري".

يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وتستمرّ الجولة حتى اليوم الخميس.

وكانت سويسرا قد استضافت يوم الأحد الماضي، جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بحضور الوسطاء، بموجب مذكرة التفاهم التي توصلتا إليها. حيث تمّ الاتفاق على إنشاء خلية لضمان تنفيذ اتفاق إنهاء العمليات العسكرية في لبنان.