ميلوني تنتقد تصريحات روته بشأن دور إيطاليا في الحرب ضد إيران

اتهمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو)، مارك روته اليوم الخميس، بالمبالغة الشديدة في وصف دور بلادها في دعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدةً أن روما لم تسمح إلا بتقديم مساعدات تقنية ولوجستية بحتة.

وفي تصريحات لها عقب قمة حكومية إيطالية-فرنسية، أوضحت ميلوني أن روته، في "روايته الحماسية للغاية"، خلط بين ملفات مختلفة وأثار الشكوك في طبيعة الرحلات الجوية التي وافقت عليها إيطاليا، مما تسبب في سوء فهم كبير حول دورها الفعلي.

وكان روته قد أثار موجة من الجدل في روما مطلع الأسبوع الجاري، عندما قال خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن نحو 500 طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من قواعد في إيطاليا، في إطار دعم عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم الذي أطلقه البنتاجون على حملته العسكرية ضد طهران.

وسارعت وزارة الدفاع الإيطالية إلى الرد، نافية أن تكون أي عمليات قتالية قد انطلقت من أراضيها، ومؤكدة أن الموافقة شملت فقط أنشطة ذات طابع "تقني ولوجستي".

ومن جانبها، أوضحت متحدثة باسم الناتو لاحقاً أن روته كان يشير إلى الدعم التقني واللوجستي الذي يقدمه حلفاء على غرار إيطاليا، وليس إلى مشاركة قتالية مباشرة.