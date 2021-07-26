قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، إن بلاده ستستقبل دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، تبلغ أكثر 18.4 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وقال أدو، في خطاب متلفز بشأن الإجراءات المُعززة لاحتواء انتشار الفيروس، وأوردته وكالة أنباء غانا، اليوم الاثنين، إن دفعة اللقاحات المنتظرة تشمل 17 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون من خلال منصة الدواء الإفريقية، ومليون جرعة من لقاح فايزر من الولايات المتحدة عبر برنامج كوفاكس الدولي لمشاركة اللقاحات، فضلا عن آلاف الجرعات من شركة فايزر من الاتحاد الإفريقي ومن لقاح استرازنيكا من المملكة المتحدة.

وشهدت غانا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أكرا وكوماسي، بسبب متغير "دلتا" شديد العدوى، مع انخفاض الحالات النشطة إلى نحو ألف حالة قبل بضعة أسابيع، لكنها ارتفعت بشكل كبير إلى أربعة آلاف و74 حالة بحلول 21 يوليو الجاري، مع وفاة 36 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 819 شخصا.

وفي الوقت نفسه، شهدت حملة التطعيم الجماعي ضد كوفيد-19 في غانا وتيرة بطيئة بسبب نقص اللقاحات.