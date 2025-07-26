أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، فتح باب القبول للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية هذا العام من مدارس إدارة قنا التعليمية، للالتحاق بقسمي "فني صيانة أجهزة إلكترونية" و"فني صيانة طاقة شمسية" بمدرسة قنا الفنية الصناعية العسكرية المشتركة (بنين وبنات)، وذلك عقب موافقة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ووفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، بتوسيع قاعدة التعليم الفني وتحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

وأكد وكيل وزارة التعليم بقنا، أن القبول سيتم وفق ترتيب المتقدمات حسب المجموع الأعلى، مع الالتزام بالتنسيق الداخلي للمدرسة، بما يضمن قدرة الطالبات على مواكبة الجوانب النظرية والعملية في التخصصات المستحدثة.

وأشار إلى أن إتاحة هذه الأقسام للطالبات لأول مرة يأتي في إطار الحرص على دعم انتظامهن في الدراسة، وتقليل نسب التغيب، مع التركيز على تأهيلهن بمهارات علمية وعملية تلبي متطلبات سوق العمل في مجالات التقنية والطاقة المتجددة.