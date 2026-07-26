أجبرت إجراءات الإغلاق التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل مدينة نابلس، سيدتين فلسطينيتين على وضع مولوديهما داخل مركبتين، بعد أن حالت الحواجز العسكرية دون وصولهما إلى المستشفيات في الوقت المناسب، في مشهد يعكس التداعيات الإنسانية المتفاقمة للقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

وبحسب وكالة «شهاب»، أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن امرأتين اضطرّتا إلى الولادة خارج المرافق الصحية، بعدما تعذر وصولهما إلى المستشفيات، بسبب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وتشديد القيود على الحركة.

وأوضحت المنظمة أن إغلاق الطرق والحواجز العسكرية، إلى جانب القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، تسبب في تأخير وصول السيدتين إلى الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالتي ولادة داخل مركبتين، في ظروف وصفتها بالصعبة والاستثنائية، بعيدًا عن أي إشراف طبي داخل المستشفيات.

وأكدت المنظمة أن ما جرى يسلط الضوء على الآثار الإنسانية الخطيرة الناجمة عن سياسة تقييد الحركة، محذرة من أن استمرار إعاقة وصول المرضى، ولا سيما النساء الحوامل، إلى المراكز الطبية يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم وسلامتهم.

وشددت على أن حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الصحية حق أساسي تكفله القوانين والمواثيق الدولية، مطالبة بوقف الإجراءات التي تعيق انتقال الفلسطينيين إلى المستشفيات والمراكز الصحية، ومحمّلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون نتيجة استمرار إغلاق الحواجز وفرض القيود على التنقل.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأحد، إعاقة عمل طواقم الإسعاف في محافظة نابلس، عبر تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بالمدينة، وهو ما يعرقل حركة مركبات الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انعكاسات هذه الإجراءات على الوضع الإنساني والصحي في المحافظة.