محافظ أسيوط: تحركات ميدانية بديروط لحل مشكلات قرية ببلاو والارتقاء بالخدمات العامة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ الجولات الميدانية بجميع المراكز والقرى، للوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال حسن رئيس المركز، نفذت جولة ميدانية موسعة بقرية ببلاو؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والوقوف على أبرز احتياجات الأهالي.

وشملت الجولة، تفقد مدخل ومخرج القرية، وطريق الجسر، والمنطقة المحيطة بالمدرسة الابتدائية، والوحدة الصحية، وعددًا من الشوارع الداخلية، إلى جانب طريق المدافن حتى الطريق الدائري، وذلك بهدف رصد المعوقات ميدانيًا ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى، خلال الجولة، التنسيق الفوري مع مهندس الطرق والكباري لبحث إنشاء مطبات صناعية في المواقع التي تستدعي ذلك، إلى جانب دراسة أفضل البدائل لتطوير مخرج القرية بما يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل السلامة على الطريق.

وكشف عن الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بمجلس المدينة، بحضور ممثلين عن أهالي القرية، لاستعراض المقترحات النهائية وآليات التنفيذ، في إطار شراكة مجتمعية فاعلة، تتولى خلالها الوحدة المحلية توفير المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، بينما يسهم الأهالي في توفير المصدات المطلوبة، فضلًا عن تنفيذ أعمال إنارة المدخل القبلي، وتسوية الطرق، وإزالة المعوقات.

وأضاف أن الجولة شهدت متابعة ملف الخدمات الصحية، إذ جرى التواصل مع مدير الإدارة الصحية، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية، فضلًا عن التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أسفر عن توفير القطعة اللازمة لاستكمال خط المياه، وبدء أعمال التركيب على الفور؛ تمهيدًا للانتهاء منها في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وضمان انتظام وصول مياه الشرب للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان، على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مراكز وقرى المحافظة، مع سرعة إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأكد أن المحافظة تتبنى نهجًا قائمًا على التواجد الميداني والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يضمن الاستجابة الفورية للاحتياجات الفعلية، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.