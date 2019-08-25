مهرجان الجونة السينمائي يطرح البوستر الرسمي لدورته الثالثة

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نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، البوستر الرسمي للدورة الثالثة من المهرجان.
وذكر الحساب في تدوينة نشرها عبر موقع "إنستجرام"، أمس الأحد: "الكشف عن البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي 2019، والذي يعكس مزيج من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما". وأضاف: "يكرم مهرجان الجونة السينمائي ماضي ومجد صناعة السينما، ويسلط الضوء على الحاضر".
وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 19 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.
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Lights. Camera. #GFF19! Unveiling the first official poster for El Gouna Film Festival’s third edition! Inspired by the signature domed architecture of El Gouna and the impassioned energy of filmmakers, the design honours the past eras of cinema, while also celebrating its present and looking to what’s shaping up to be a prosperous and exciting future. #ElGounaFilmFestival returns this September 19th to 27th, 2019. الكشف عن البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩ والذي يعكس مزيج من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما. يكرم مهرجان الجونة السينمائي ماضي ومجد صناعة السينما ويسلط الضوء على الحاضر. مهرجان الجونة السينمائي يعود إليكم في الفترة من ١٩ سبتمبر حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩
A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Aug 25, 2019 at 1:02pm PDT
Lights. Camera. #GFF19! Unveiling the first official poster for El Gouna Film Festival’s third edition! Inspired by the signature domed architecture of El Gouna and the impassioned energy of filmmakers, the design honours the past eras of cinema, while also celebrating its present and looking to what’s shaping up to be a prosperous and exciting future. #ElGounaFilmFestival returns this September 19th to 27th, 2019. الكشف عن البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩ والذي يعكس مزيج من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما. يكرم مهرجان الجونة السينمائي ماضي ومجد صناعة السينما ويسلط الضوء على الحاضر. مهرجان الجونة السينمائي يعود إليكم في الفترة من ١٩ سبتمبر حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩
A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Aug 25, 2019 at 1:02pm PDT