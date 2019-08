مهرجان الجونة السينمائي يطرح البوستر الرسمي لدورته الثالثة

View this post on Instagram

Lights. Camera. #GFF19! Unveiling the first official poster for El Gouna Film Festival’s third edition! Inspired by the signature domed architecture of El Gouna and the impassioned energy of filmmakers, the design honours the past eras of cinema, while also celebrating its present and looking to what’s shaping up to be a prosperous and exciting future. #ElGounaFilmFestival returns this September 19th to 27th, 2019. الكشف عن البوستر الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩ والذي يعكس مزيج من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما. يكرم مهرجان الجونة السينمائي ماضي ومجد صناعة السينما ويسلط الضوء على الحاضر. مهرجان الجونة السينمائي يعود إليكم في الفترة من ١٩ سبتمبر حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩