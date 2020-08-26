مرتضى: فايلر ومروان محسن يتعرضان لظلم شديد في الأهلي

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بالإضافة إلى مروان محسن مهاجم فريق الكرة بالقلعة الحمراء يتعرضا لظلم شديد خلال الفترة الماضية.

وفاز الزمالك على الأهلي، بثلاثية مقابل هدف، في مباراة القمة الـ 120، والتي أقيمت السبت الماضي، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري.

وقال منصور، في جلسة مع لاعبي الفريق الأول بالأبيض، بعد مباراة القمة أذاعتها قناة الزمالك: "فايلر ومروان محسن في الأهلي يتعرضان لظلم شديد".

وتابع: "الأهلي تعرض لعدة ضربات الأولى كانت عبدالله السعيد، ومن ثم حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي، وهؤلاء أعمدة في الفريق مثل أعمدة العمارة، ولابد أن تسقط ، هذا أمر طبيعي يحدث".

وأشار: "نحن الزمالك لدينا أعمدة في الفريق نحافظ عليها، مثل فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة سيجدد وأيضًا يوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، نريد أن نحافظ على الفريق".

وأردف: "الأهلي في حاجة إلى صالح جمعة في الوقت الحالي، وبعد أن يستفيق الفريق، سيعود مرة أخرى اللاعب إلى دكة البدلاء".

واختتم: "كنا نريد في الزمالك التعاقد مع كارتيرون من وقت أن كان مدربًا لنادي وادي دجلة وهو معنا في المكان الصحيح".