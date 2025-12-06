جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس

• ويحظر التجوال بالبلدة القديمة في الخليل وفق الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر محلية

أصيب فلسطينيان، مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة، فيما فرضت قوات الاحتلال حظر تجوال في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع مسيرات للمستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابة شابين بالرصاص الحي قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، موضحا أن أحدهما أصيب في اليد، والآخر في القدم.

وبشكل شبه يومي تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة عمال فلسطينيين اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وطوال عامين من حرب الإبادة على غزة، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.​​​​​​​

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي فرض حظر تجوال في 4 حارات داخل البلدة القديمة، وهي: غيث، والسلايمة، وجابر، ووادي الحصين، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين.

وذكرت المصادر أن مستوطنين هاجموا فلسطينيين وحاولوا استفزازهم خلال المسيرة، فيما شددت القوات الإسرائيلية انتشارها على الحواجز العسكرية، ومنعت الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها.

ووفق اتفاق الخليل عام 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت المدينة إلى منطقتين، الأولى "خ -1" وتخضع لسيطرة فلسطينية، والثانية "خ -2" وتخضع لسيطرة إسرائيلية، وتُقدر الأخيرة بنحو 20 بالمئة من مساحة المدينة، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة بغزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، تشهد الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أسفر عن استشهاد 1088 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.​​​​​​​