السعودية تسحب قواتها من القصر الرئاسي ومواقع أخرى في اليمن

أفاد مصدر حكومي يمني، اليوم السبت، بأن المملكة العربية السعودية سحبت قواتها بشكل كامل من قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وفي تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أفاد المصدر، بأن القوات السعودية انسحبت أيضاً من مواقع أخرى متعددة في اليمن لم يذكرها، مؤكدا بذلك إنهاء تواجدها الأمني المباشر في القصر الذي كانت تشارك في حمايته منذ سنوات.

ورغم عدم تحديد المصدر لسبب هذا الانسحاب بشكل رسمي، فإنه رجح أن "السعوديين يرون أنه لم يعد هناك أهمية لوجودهم العسكري المباشر، خاصة بعد أن استكملت الرياض تدريب وتسليح قوات يمنية محلية، مثل "قوات درع الوطن".

وقوات درع الوطن تأسست عام 2023 وهي تحت إمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في الطرف الحكومي.

وسبق أن انتشرت هذه القوات خلال اليومين الماضيين في مواقع إستراتيجية بمحافظتي المهرة وحضرموت شرقي اليمن.