محافظ سوهاج: تحصيل ما يتجاوز 100 مليون جنيه من التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عددًا كبيرًا من المواطنين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى تحصيل المحافظة ما يتجاوز 100 مليون جنيه، خلال الفترة الماضية.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة مناسبة، ذاكرًا أن سعر التصالح في القرى الرئيسية يبلغ 90 جنيهًا للمتر.

وأوضح أن سعر التصالح في القرى النجوع 60 جنيهًا للمتر، مؤكدًا أن المحافظة تسعى للوصول إلى الحد الأدنى للتصالح في مخالفات البناء، والذي تبلغ قيمته 50 جنيهًا للمتر.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة ستراعي الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة في القرى، موضحًا أن سعر التصالح في مخالفات البناء ليس واحدًا يختلف من مدينة إلى أخرى، ويرتبط بسعر العقار والمنطقة.