بريطانيا: زيادة أسعار الطاقة بـ80% سيرفع الفاتورة السنوية للأسر لـ3549 جنيها إسترلينيا

أكد جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم"، زيادة بنسبة 80.06% في سقف أسعار الطاقة من أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه بناء على تلك الخطوة سوف ترتفع الفاتورة السنوية لمتوسط الأسر في البلاد من 1971 جنيها إسترلينيا (2326 دولارا) إلى 3549 جنيها إسترلينيا.

وسيدخل السقف حيز التنفيذ ويشمل نحو 24 مليون أسرة في إنجلترا وإسكتلندا وويلز على رسوم الطاقة غير المسددة اعتبارا من الأول من أكتوبر، وسوف يظل ساريا حتى 31 ديسمبر المقبل عندما يتم تعديله مرة أخرى.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز أوفجيم، جوناثان بريرلي، إلى المشقة التي سوف تتسبب فيها أسعار الطاقة في الشتاء المقبل، وحث رئيس الوزراء المقبل والحكومة الجديدة على "تقديم استجابة إضافية وضرورية لأسعار الطاقة المرتفعة المستمرة".

يشار إلى أن أوروبا تواجه أزمة ارتفاع الأسعار بسبب استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى رفع نسب التضخم في اقتصادات منطقة اليورو، بحسب محللون.