فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى وموقع لأعمال الصيانة الدورية بعدد من مراكز بكفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكز كفر الشيخ ومطوبس الحامول ودسوق والرياض، وبيلا، وسيدي سالم، وفوه، لأعمال الصيانة، غدا الجمعة، الموافق 26 أغسطس الجاري، من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد، ويتأثر بعملية الفصل 20 قرية وموقعا.

سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي منشأة الصفا، ويتأثر بعملية الفصل قرية منشأة الصف وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المدينة بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية البحري وام يوسف والحيطة، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي دمرو 1 بسيدي سالم، ولا تتأثر اي مناطق بالفصل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ابشان ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية ابشان وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي قبريط بفوه، وتتأثر بعمليات الفصل، قرية قبريط وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السعادة ومعدية رشيد بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قمسيون شرق وغرب، والبصرات والملاوح، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الرياض 3، وتتأثر بعملية الفصل محطة مياه بحر بصبص، ومحطة مياه سد خليل، ومجلس قروى الرصيف، والضبعة وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي شعلان الجديد شرق بلطيم، قرى العياشات والزهراء، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السنترال بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل منطقة السنترال والكنيسة ونصف شارع سعد وشارع الجيش، وفصل التيار الكهربائي عنم مغذي ري 2 بالحفير بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرى الخاشعة و61 و58 و59 و60 و63، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي صندلا بكفر الشيخ، تتأثر بعملية الفصل صندلا وتوابعها.