وزير الطاقة اللبناني: العمل جار لتلبية شروط البنك الدولي الجديدة

قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن البنك الدولي وضع شروطا جديدة لتمويل عقود استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لتلبية تلك الشروط التي يأتي من بينها زيادة أسعار الكهرباء ووضع خطة لتغطية التكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة التي تتولى تنظيم وإدارة شئون الكهرباء.



وأوضح أن الوزارة كانت تعول على تنفيذ هذه العقود لزيادة التغذية الكهربائية لمدة تصل إلى 9 ساعات يوميا بدلا عن الوضع الحالي الذي لا يتجاوز 3 ساعات في اليوم.



جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة ببعبدا، حيث تناول اللقاء استعراض التطورات المتصلة بأوضاع التيار الكهربائي وتوافر الوقود بالبلاد.



وأضاف فياض، أنه تلبية لتلك الشروط، حصل على قرار من مجلس إدارة كهرباء لبنان بزيادة الأسعار تزامنا مع زيادة التغذية، بحيث تستطيع الوزارة إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بتكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة.



وأوضح أنه وقع قرار زيادة الأسعار كما وقع أيضا مجلس إدارة الكهرباء، موضحا أن المطلوب الآن موافقة وزارة المالية على هذا الموضوع ثم موافقة الحكومة، مشيرا إلى إمكانية صدور موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال.



وأكد فياض أنه إذا تمت الموافقة على رفع الأسعار، ستتمكن الوزارة من تأمين ساعات تغذية اضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على وقود اضافي، مشيرا إلى أن كهرباء لبنان بحاجة الى 150 ألف طن من الوقود شهريا لتتمكن من إعطاء 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء.



وتابع أن الدولة العراقية ستؤمن بحسب اسعار اليوم حوالي 40 الف طن، وبذلك سنبقى في حاجة الى تأمين حوالي 110 آلاف طن، ما يفرض على الحكومة توقيع اتفاقية جديدة لتأمين هذه الكمية من الوقود ليتمكن لبنان من تأمين 9 ساعات من الكهرباء، على أن تكون هذه الاتفاقية في الوقت نفسه وفق شروط دفع مسهّلة، حيث سيكون هناك وقت زمني محدد بين وصول الوقود وتأمين الكهرباء، ثم اصدار الفواتير، لتدفع لاحقا من قبل المواطنين.



واستطرد وزير الطاقة اللبناني قائلا إن الجزائر أكد استعداده لمساعدة لبنان في هذا الإطار، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بين وزيري خارجية لبنان والجزائر، مؤكدا أن هناك تحضيرات بواسطة السفراء لزيارة مقبلة للجزائر للبحث في هذا الموضوع.



وأشار إلى حل مشكلة استيراد الوقود من العراق لتشغيل محطات التوليد التي تكفل إمداد الشبكة بثلاث ساعات من التغذية الكهربائية يوميا، موضحا أن العرض العراقي يسمح للبنان بأخذ مليون طن وقود اضافي بعد نفاذ أول كمية، مشددا على أن هذه الكمية تستطيع تأمين حوالي ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، كما تتيح الفرصة لاحقا لتحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية.



وردا على سؤال عن سبب عدم توفر مادة المازوت في السوق، ولجوء بعض المولدات الى اطفاء محركاتها، قال الوزير فياض إنه لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، معتبرا أن المشكلة لوجستية بسبب وصول البواخر وتفريغ حمولتها والقيام بفحوصات لنوعية الوقود.