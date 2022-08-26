ستولتنبرج يختتم زيارته الدفاعية إلى القطب الشمالي الكندي

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اختتم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، جولة استغرقت ثلاثة أيام تركزت على دفاعات القطب الشمالي الكندي.

واستحوذت المنطقة على مزيد من الاهتمام في ضوء الحرب في أوكرانيا حيث قال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك إن "أقصر مسار للصواريخ الروسية، والقاذفات الروسية، هو فوق القطب الشمالي".

وأضاف متحدثا عند قاعدة "فور وينج كولد" الجوية القريبة من بحيرة كولد في ألبيرتا أنه "ولهذا فإن ما يحدث هنا لا يهم كندا فحسب بل يهم الحلف بأسره".

وتعد زيارة ستولتنبرج للقطب الشمالي الكندي، الأولى لأمين عام للناتو بعد مقاومة سابقة من أوتاوا لتدخل الحلف في الشؤون الدفاعية للجزء الشمالي الأقصى للبلاد.

وقال ترودو متحدثا إلى جانب ستولتنبرج، إن الزيارة "لم تمثل تحولا كبيرا في السياسة الكندية" بل كانت منطقية في سياق التهديد المتزايد الذي تفرضه روسيا الآن.

وبقرار فنلندا والسويد الانضمام للحلف الغربي، سلطت الزيارة إلى كندا أيضا الضوء على وضع روسيا كدولة قطبية وحيدة خارج الناتو.

كما بحث رئيس الوزراء الكندي والمسؤول الكبير بالحلف نفقات كندا الدفاعية وتأثير تغير المناخ على الحلف.