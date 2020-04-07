أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة إثر اندلاع النيران في محل تصنيع ستائر، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد اندلاع حريق ضخم بمحل ستائر في منطقة أرض الجمعية بحي النور خلف جامع المصطفى، بشرم الشيخ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وهم: حسن صلاح محمد حسين، 18 عامًا، مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن، وباسم مصطفي السعيد، 22 عامًا، مصاب باختناق، ومحمد محمد، 50 عامًا، مصاب بضيق تنفس، وإسماعيل محمد الصاوي، 53 عامًا، مصاب باختناق، ومدحت الجيوشي محمد، 26 عامًا، مصاب بحروق في الذراعين، و محمد نجاح السيد، 37 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الثانية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة.