دراسة: أغلى العقارات في أوروبا تقع في باريس وميونخ

أظهرت دراسة نشرتها مجموعة "ديلويت" للاستشارات المهنية اليوم الجمعة، أن باريس وميونخ تحتلان الصدارة كأغلى مدن في أوروبا من حيث أسعار العقارات العام الماضي.

وأظهرت الدراسة أن شراء منزل جديد في ميونخ يكلف في المتوسط 10 آلاف و500 يورو للمتر المربع، وكانت المنازل في باريس أكثر تكلفة بمتوسط بلغ 13 ألفا و462 يورو. وكانت لندن وأوسلو وفرانكفورت أقل بكثير عند حوالي 8400 يورو.

في المقابل، كانت المنازل الجديدة في مدينتي فارنا وبورجاس البلغاريتين على البحر الأسود، متاحة بمتوسط ​​حوالي 900 يورو للمتر المربع.

وأجرى خبراء "ديلويت" مسحا على 68 مدينة رئيسية في 23 دولة أوروبية للمقارنة.

وقال الخبير العقاري الألماني ميشائيل مولر إن أسعار خدمات البناء قد ارتفعت في جميع أنحاء أوروبا، مضيفا أن سلاسل التوريد المعطلة ونقص مواد البناء أدت إلى زيادة المخاطر في تخطيط وتنفيذ مشاريع البناء.

وأشار مولر إلى أن نقص العمال والتضخم يتسببان في ارتفاع أسعار البناء، موضحا في المقابل أن ارتفاع أسعار الفائدة من الممكن أن يؤدي إلى إبطاء الطلب وإثباط زيادة الأسعار.

في العديد من البلدان الأوروبية، أثر استقبال اللاجئين من أوكرانيا على سوق الإسكان - وبشكل أكبر في بولندا وسلوفاكيا والمجر - مع انخفاض المعروض من العقارات المؤجرة في الربع الثاني من عام 2022، وفقا للدراسة.