قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إن نجاحها في مصر تاريخي ولا تستطيع نسيانه طوال حياتها، مؤكدة أن النجاح في مصر مختلف عن أي نجاح آخر.

وأضافت نوال الزغبي في تصريحات لـ«الشروق»، أنها تعتبر أغاني المهرجانات لون جديد، وهناك مهرجان تعشقه جدا، يحمل اسم «سكر محلي» الذي قدمه مطرب المهرجانات عمر كمال العام الماضي، وتسمتع له كثيرا.

وعن سر جمالها، قالت نوال الزغبي إن الجمال الداخلي هو ما يعطيها الجمال الخارجي التي هي عليه حاليا، مشيرة أنها أمرأة متفائلة تحب الحياة، وجميلة، وتكره الزعل والوجوه الغاضبة دائما.

وقدمت المطربة نوال الزغبي، مفاجأة لجمهورها المصري خلال من فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في أول ظهور لها في القلعة، بأغنية «أخد الشر وراح».

وكانت نوال قد طرحت أغنية «أخد الشر وراح» التي تدعم فيها المرأة وتناصرها، ووقف خلفها على المسرح فرقة كورال، مكونة من الشباب من بنات وأولاد، وبدأوا يتفاعلوا معها، بالزغاريد والصيحات.