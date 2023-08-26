قالت أسما شريف منير، إن اقتران اسمها باسم والدها الفنان شريف منير، يجعله يتحمل أمورًا لا علاقة له بها، وذلك تعقيبًا على رد فعل والدها بعد اتخاذها القرار بحلق شعر رأسها.



وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، عن امتنانها لوقوف والدها إلى جانبها ودعمها بعد ظهورها حليقة الرأس، قائلة إنها لم تتوقع رد فعله؛ لأنها لم تخبره عن تلك الخطوة.



وأوضحت أنها اتخذت القرار أثناء تواجدها عند الكوافير، معقبة: «مكنتش عارفة رد فعله لإني قررت القرار وأنا هناك، ومكنتش حاسة إني محتاجة أكلمه آخد رأيه».



وأشارت إلى أن والدها دائمًا ما يشجعها على فعل ما ترغب فيه، طالما لم تسبب في أذى لأحد، مضيفة: «المتابعون وصلوا لمرحلة إنهم بيسخنوا أبويا عليا، ساعات بلبس لبس وهو كأب شرقي بيقول لي مش عاجبني غيريه أو شيلي الصورة دي، الكلام ده بيحصل بينا عادي».



وأكدت احترامها لفرق الأجيال والتفكير بينها وبين والدها، وحرصها على الاستماع لما يقوله وعدم التسبب في شيء قد يثير حزنه، مستطردة: «عاوزين يبوظوا علاقتنا ببعض، لكن هو شخص له طاقة».



وظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس، خلال حضورها فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، حيث أقدمت على حلق شعرها، وصبغت فروة رأسها باللون الأصفر.