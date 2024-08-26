إندونيسيا توزع مساعدات بعد فيضانات مفاجئة أودت بحياة 13 شخصا فى مالوكو الشمالية

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قامت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا بالتنسيق مع حكومة إقليم مالوكو الشمالية للتعامل مع تداعيات وآثار الفيضانات المفاجئة المميتة التي أودت بحياة 13 شخصا في قرية بمنطقة تيرنيت اليوم الأحد.

وذكر مركز بيانات والمعلومات والتواصل حول الكوارث في الوكالة، أن الوكالة ستقوم بتوزيع الخيام والمصابيح والبطانيات ووالأغطية والاحتياجات الأساسية على سكان القرية، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

ويعمل فريق الوكالة حاليا على تحديد هوية الضحايا الـ13 قبل تسليم جثثهم إلى أسرهم المعنية.

وأوضح مركز البيانات والمعلومات أن اثنين من المصابين تلقيا العلاج الطبي بالفعل ، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع حيث تستمر جهود البحث.

وتضررت حوالي 10 منازل بشكل شديد بسبب الفيضانات المفاجئة، التي جرفت الطين والرمال والصخور من جبل جامالاما في الساعة 0330 صباحا اليوم الأحد.