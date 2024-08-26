إيلون ماسك: فوز هاريس بالانتخابات الرئاسية يمثل كارثة للولايات المتحدة

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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن فوز المرشحة الرئاسية من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة سيكون كارثة للولايات المتحدة.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "المرشح الجمهوري دونالد ترامب سينقذ الديمقراطية وأمريكا، تذكروا كلماتي، كامالا هاريس ستكون كارثة للبلاد".

وأجرى ماسك في وقت سابق، استطلاع رأي على منصة "إكس" حول نسبة تأييد المستخدمين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ولمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ودعا رجل الأعمال الأمريكي على صفحته في منصة "إكس" المستخدمين لاختيار مرشحهم المفضل: ترامب أم هاريس، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ووفقا لأصوات ما يزيد قليلا عن مليون مستخدم للمنصة، تقدم ترامب بنسبة 78.7%، بينما حصلت هاريس على 21.3% فقط.

وفي مارس الماضي، قال ماسك إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وصول الحزب الجمهوري إلى السلطة "وإلا ستنتهي أمريكا".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.