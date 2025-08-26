 إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 3:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 3:08 م

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية أمام مدخل مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية أمام مدخل مدينة الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


