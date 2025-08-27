رشا عدلي: بطلة رواية جزء ناقص من الحكاية وقعت في فخ الإحساس بقيمتها من تأثير السوشيال ميديا

قالت الكاتبة رشا عدلي عن روايتها "جزء ناقص من الحكاية" في الندوة التي أقامها نادي أدب مصر الجديدة: "الرواية تتناول في جوهرها الصورة الفوتوغرافية، وعالجت مشكلة عميقة شعرت بها البطلة وهي الإحساس القاتل بعدم التقدير، هذا الشعور دفعها إلى البحث عن ذاتها بطرق جديدة، وكان من بينها التعلّق بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدت التقدير من خلال آراء الآخرين وإعجابهم".

وتابعت رشا عدلي: "بدأت بطلة الرواية توثّق تفاصيل حياتها اليومية، وتشعر بقيمتها الذاتية من خلال ردود الفعل، لكنها وقعت لاحقًا في فخ استغلال البعض لهذا الظهور، هكذا تحوّلت تجربتها إلى تحذير غير مباشر من خطورة الاعتماد النفسي على السوشيال ميديا، وقدّمت الرواية بذلك نقطة توعية مهمة من خلال الأدب".

كما تحدثت رشا عدلي عن شخصية "سيف" في العمل قائلة: "كان من أكثر الشخصيات تعقيدًا في الكتابة، لأنها تطلّبت بحثًا نفسيًا دقيقًا في تأثير الإعاقة على الإنسان، فشخصية سيف لم تكن مجرد شخصية روائية، بل استندت إلى دراسات معمقة حول فئات مهمشة، مما أضاف إلى الرواية بعدًا إنسانيًا وأدبيًا فريدًا".

جدير بالذكر أن ندوة مناقشة رواية "جزء ناقص من الحكاية" للكاتبة رشا عدلي، والصادرة عن دار الشروق، شهدت حضور نخبة من النقاد والأدباء، حيث شارك في مناقشة العمل كل من: الدكتور عادل ضرغام، أستاذ الأدب والنقد بكلية دار العلوم، جامعة الفيوم، والدكتور عوض الغباري، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب، جامعة القاهرة.

وأدارت الندوة الكاتبة والناقدة شاهيناز الفقي، وسط حضور لفيف من محبي الأدب والرواية والنقد الأدبي، وكان أبرزهم الكاتبة زينب عفيفي.