ولاة السودان يطلبون إعفاءهم واختيار ولاة مدنيين

طالب ولاة الولايات السودانية المكلفون، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين للولايات، مشيرين إلى أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه الولايات ليس في صالحها.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الولاة أكدوا، خلال اجتماعهم الذي انعقد اليوم في ديوان الحكم الاتحادي برئاسة دكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي، أنه آن الأوان لاختيار ولاة مدنيين للولايات، بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

وشدد الولاة على أن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، وأن التكليف طالت فترته، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس السيادي بإصدار قرار الإعفاء، بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية.

من جانبه، وجه وزير وزارة الحكم الاتحادي، ولاة الولايات بمعالجة قانون الإدارة الأهلية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لوجودها مما يقتضي معالجة قانونها.