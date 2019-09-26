اجتماع المجموعة الدولية المصغرة لدعم سوريا في نيويورك

قال رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، إن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية"، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد اليوم الخميس، اجتماعا حول الملف السوري لدعم اللجنة الدستورية.

وأبدى الحريري تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدما باتجاه الحل السياسي، مبينا أن العمل يجري حاليا على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للجنة الدستورية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، عن الحريري القول، في اتصال هاتفي معها، إن هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخرا، وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254.

ولفت رئيس الهيئة المعارضة إلى التفاعل الدولي الكبير مع تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال :"بعد إعلان اللجنة، التقينا أول من أمس مع المبعوث الخاص لسورية جير بيدرسون الذي كانت له جهود كبيرة في إتمام تشكيل اللجنة، وناقشنا الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة".

وذكر أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حدث، معربا عن أمله بأن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة، لتتبعها الخطوة الثانية، المتمثلة في دعوة اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الحريري: "نحن الآن أمام استحقاق جديد هو اللجنة الدستورية التي تشكل جزءا من عملية المفاوضات، وبإمكاننا اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوسا مباشرا بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني".