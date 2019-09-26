فريدة الشوباشي: كان مخططا لمصر أن تنقسم إلى ولايات في ظل حكم الإخوان

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الشعب المصري استطاع بمساعدة الجيش، في ثورة 30 يونيو استعادة مصر وأرضها، بعد أن كان مخططًا لها أن تنقسم إلى ولايات في ظل حكم الإخوان.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» مساء الخميس أن مصر بعد الثورة مرت بمرحلة إعادة بناء لإصلاح الدمار الذي حدث في فترة حكم الإخوان، مؤكدة أن الهدم قد يحدث بشكل أسرع من البناء الذي في حاجة إلى سنوات ليتم بطريقة صحيحة.

وتابعت: «هناك بدايات للبناء تظهر على مصر، بدءًا من الطرق والأنفاق والكباري والتوسع في الأراضي الزراعية وازدهار الاقتصاد المصري وإنشاء مدن جديدة».