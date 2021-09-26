ألمانيا تسجل 7 آلاف و774 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 7 آلاف و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و196 ألفا و378 حالة.

وذكرت البيانات، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 93 ألفا و393 حالة.. مشيرة إلى أن أكثر من 3 ملايين و958 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض.