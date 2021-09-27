أظهرت توقعات النتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان الاتحادي في ألمانيا التي جرت اليوم الأحد تقدما طفيفا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حساب تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، وهو ما يعني أن أولاف شولتس مرشح الاشتراكيين لمنصب المستشارية بات المرشح الأقرب ليصبح خليفة ميركل في ديوان المستشارية خلال السنوات الأربع المقبلة، فمن هو شولتس؟

ولد شولتس في عام 1958 بمدينة اوسنابروك غربي ألمانيا، ونشأ بعد ذلك في منطقة رالشتيت شمال شرق هامبورج وهو الابن الأكبر بين ثلاثة أبناء لوالدين كانا يعملان في مجال النسيج. وقد تقلد شولتس العديد من المناصب السياسية الرفيعة، وتولى منذ آذار/مارس 2018 منصب نائب المستشارة ميركل ووزير المالية.

كان شولتس شغل منصب وزير داخلية ولاية هامبورج من مايو حتى أكتوبر 2001، وتولى منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي من أكتوبر 2002 حتى مارس 2004، وعمل وزيرا للعمل في الفترة بين نوفمبر 2007 حتى أكتوبر 2009. ثم شغل منصب عمدة هامبورج في الفترة بين مارس 2011 حتى مارس 2018.

كما شغل رئاسة الحزب الاشتراكي في هامبورج في فترتين الأولى من أبريل 2000 حتى يونيو 2004، والفترة الثانية من نوفمبر 2009 حتى مارس 2018.

وكان احد نواب رئيس الحزب الاشتراكي في الفترة بين نوفمبر 2009 حتى ديسمبر 2019 ثم قاد الحزب لفترة مؤقتة بين فبراير حتى أبريل 2018.

وشولتس متزوج من السياسية بريتا إرنست منذ عام 1998 ويعيشان حاليا في بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورج وليس لديهما أطفال. وكانت بريتا إرنست عضوا في برلمان هامبورج في الفترة بين 1997 و2011، ثم شغلت منصب وزيرة التعليم في ولاية شلزفيج-هولشتاين في الفترة بين 2014 و2017، وهي كانت قد شغلت منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورج في حكومة ديتمار فويدكه الثانية (2014-2019)، واحتفظت بهذه الحقيبة في حكومة فويدكه الثالثة منذ عام 2019 وحتى الان.