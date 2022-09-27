جوتيريش يؤكد حضوره القمة العربية بالجزائر

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قالت الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيشارك في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالجزائر.

وكشفت الخارجية الجزائرية أن الوزير رمطان لعمامرة، سلم رسالة الدعوة لجوتيريش، خلال جلسة عمل جمعتهما في إطار المشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأبرز ذات المصدر، أن جوتيريش، أكد حضوره لأشغال القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، وأنه أشاد بالمساهمة "الاستثنائية" للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية.