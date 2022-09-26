اعتقال شخص في بولندا على صلة بمقتل مراسل جريمة هولندي شهير

أعلن مكتب النائب العام في أمستردام، اليوم الاثنين، اعتقال رجل بولندي يبلغ من العمر 30 عاما، على صلة بمقتل مراسل الجريمة الهولندي البارز بيتر آر دي فريس.

وقال مكتب النائب العام: إن "المشتبه به اعتقل في بولندا، وسيتم تسليمه. واتهم الإدعاء المشتبه به بالتورط في التحضير للهجوم.

وقتل المراسل رميا بالرصاص في قارعة الشارع في أمستردام في تموز/يوليو 2021. وتوفي بعد تسعة أيام من الحادث.

وفي أعقاب الهجوم بوقت قصير، اعتقلت الشرطة مطلق النار المشتبه به وسائق سيارة الهروب، وتتم محاكمتهما في أمستردام، ويواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.

تفترض السلطات القضائية أن عصابة مخدرات سيئة السمعة، وراء جريمة القتل. وكان دي فريس مقربا من شاهد رئيسي في محاكمة جريمة قتل واسعة النطاق تشمل هذه العصابة. وقبيل ذلك، قتل بالفعل محامي الدفاع عن هذا الشاهد الرئيسي وشقيقه .