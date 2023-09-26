وصل سفير السعودية غير المقيم في الأراضي الفلسطينية، نايف السديري، إلى رام الله، الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم أوراق اعتماده.

وسيلتقي السديري في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية مع الوزير، رياض المالكي، لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده، وبعد ذلك سيسلم الأوراق لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بمقر المقاطعة في رام الله، بحسب قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

ووصل الوفد السعودي الرسمي، الثلاثاء، برئاسة السديري إلى الضفة الغربية على ما أكدت مسؤولة فلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا، يسرى سويطي، لوكالة فرانس برس أن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية".

وتعتبر زيارة الوفد الذي وصل عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل، الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو التاريخية. وتأتي بالتزامن مع جهود أمريكية لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد عينا السفير نايف السديري سفيرا مفوضا فوق العادة لدى السلطة الفلسطينية وقنصلا عاما في مدينة القدس الشهر الماضي.

ويذكر أن السعودية كان لها قنصلية في مدينة القدس عام 1967، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سفير سعودي غير مقيم منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.