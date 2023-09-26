قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن «الجميع عليه أن ينظر إلى الأمام، ويفكر في كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وتخفيف وطأتها الرهيبة على جموع المواطنين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «إنكار الأزمة غير مفيد، ومن حسن السياسة أن نتفق جميعا أين نحن اليوم للتقدم منها».

وذكر أن «هناك جانبًا آخر في كل أزمة اقتصادية، به فرص وأناس مستفيدة وجدت فرصة جيدة وانطلقت منها»، مشددًا على أهمية تسليط الضوء على أوجه الاستفادة من الأزمة.

وشدد على أهمية التصدير في الوقت الراهن؛ لأنه لا يقتصر على إيجاد فرص العمل، والاستثمار، وتوفير عملة صعبة نحتاجها بشدة، وفتح الأسواق الخارجية، بل يحقق كل ما تتمناه الدولة في وقت قصير.

وأشار إلى الحاجة لتغيير فهم المواطنين لكلمة التصدير بصورة عميقة، موضحًا أنها ليست مقتصرة على شحن البضائع للدول الأخرى، وإنما تمتد لتشمل تصدير الخدمات.

وأكمل: «نحن شعب يتسم بالموهبة والفطرة والشطارة، والكفاءات المصرية والحرفية المصرية موجودة في العديد من الأمور، كما نفكر في تصدير البضائع، علينا تصدير الخدمات في مجالات المحاسبة والكمبيوتر والسياحة وكل الأمور التي تحدث من خلال مراكز الاتصال التليفوني، هذا المستقبل والطريقة الأسهل والأسرع التي نجلب بها عملة صعبة البلد في أمس الحاجة إليها».

ونوه أن ارتفاع الأسعار وعدم وجود فرص عمل تدر دخلًا يتوافق مع الاحتياجات اليومية، أكثر ما يقلق المواطنين، قائلًا إن «الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة في العامين الآخرين، دون أن يقابلها زيادات كافية في المرتبات أو فرص عمل جديدة».

واختتم: «لم نر أسعارًا تنخفض في بلدنا، هذا الأمر لابد من تعويضه بفرص عمل وبمزيد من الإنتاج والتصدير، الناس تتعوض في إيدها وجيوبها وننتقل إلى مرحلة أخرى».