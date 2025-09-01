 إيران تعرض تقديم المساعدة لأفغانستان بعد تعرضها لزلزال قوي - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 12:27 م القاهرة
إيران تعرض تقديم المساعدة لأفغانستان بعد تعرضها لزلزال قوي

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 11:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 11:53 ص

تعهدت الحكومة الإيرانية بدعم جهود الإغاثة في أفغانستان، بعد مقتل أكثر من 600 شخص إثر وقوع سلسلة من الزلازل.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي وفقا لبيان صادر من الوزارة اليوم الاثنين إن طهران على استعداد فورا للقيام بإجراءات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقد لقى ما لا يقل عن 610 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 1300 آخرين عقب وقوع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر في إقليمي كونار وننجارهار، تبعه عدد من الهزات الارتدادية منخفضة الشدة، حسبما قالت وزارة داخلية طالبان.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على عمق ضحل بلغ 8 كيلومترات بالقرب من الحدود الأفغانية مع باكستان.


