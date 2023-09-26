الداخلية تنظيم قوافل لتوزيع حقائب مدرسية ومواد غذائية بالمناطق الأولى بالرعاية

واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة العام الدراسى الجديد.

ويأتى ذلك بالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحر الأحمر، أسوان، جنوب سيناء، الأقصر، المنيا، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكل أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.