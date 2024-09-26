أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنها ستقدم حزمة أخرى كبيرة من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا. فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده قد تنظر في إمكانية استخدام الأسلحة النووية في حال إطلاق كثيف لطائرات أو صواريخ على أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن هذه المساعدات "التي تشتد الحاجة إليها للشركاء الأوكرانيين الذين يدافعون ضد الهجمات الروسية المستمرة" تقدر قيمتها بـ 375 مليون دولار.

وتشمل المساعدات، ذخائر إضافية ودعما لنظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم والذخائر العنقودية ومركبة المدرعة مضادة للكمائن والألغام والمركبات التكتيكية الخفيفة وقوارب الدورية والأسلحة الصغيرة والقدرات المضادة للدروع، بما في ذلك صواريخ جافلين، وصواريخ TOW (التي يتم إطلاقها من الأنبوب والموجهة بصريا، والموجهة بالأسلاك)، وصواريخ AT-4 (المضادة للدبابات)، بالإضافة إلى قطع الغيار والمعدات المساعدة والخدمات والتدريب والنقل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بالدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، مضيفا أن المساعدات الجديدة سيتم نشرها في أسرع وقت ممكن لمساعدة أوكرانيا في حماية أراضيها وشعبها.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع مستشاريه نقل التلفزيون الروسي وقائعه أمس إنه "تم اقتراح اعتبار شن دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، عدوانا على روسيا، بمثابة هجوم مشترك على الاتحاد الروسي". في إشارة كما يبدو إلى أوكرانيا وحلفائها الغربيين الذين يزودونها بالأسلحة ويمولونها.

و حذر الرئيس الروسي من أن بلاده قد تنظر في "إمكانية" استخدام الأسلحة النووية في حال "إطلاق كثيف" لطائرات أو صواريخ أو طائرات بدون طيار على أراضيه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "سننظر في مثل هذا الاحتمال إذا تلقينا معلومات موثوقة عن إطلاق كثيف لوسائل هجوم جوي وعبورها حدود دولتنا. أشير إلى الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الطائرات". مؤكدا أن روسيا لطالما اعتمدت "مقاربة مسؤولة جدا حيال هذه المسائل".

وأضاف: "لكننا نرى أن الوضع العسكري والسياسي الحالي يتطور بطريقة دينامية جدا وعلينا أخذ ذلك في الاعتبار".

وتابع: "الأمر يتعلق خصوصا بظهور مصادر تهديد جديدة ومخاطر عسكرية لروسيا وحلفائها".