صحة غزة: الاحتلال يسرق الجثامين من القبور ويزجها إلى القطاع في ظروف غير أخلاقية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينبش القبور ويسرق الجثامين، ويزجها إلى قطاع غزة في ظروف غير أخلاقية وغير قانونية.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «الاحتلال أرسل أمس، حاوية تحتوي على 88 جثة، دون أي بيانات أو معلومات يمكن الاستدلال بها على هوية وأصحاب الجثامين».

وأشارت الوزارة إلى أنها «حاولت إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام عملية التنسيق مع الاحتلال، إلا أنها اعتذرت لعدم مطابقته للبروتوكول المعمول به في مثل هذه القضايا».

وأضافت: «أمام هذه المعطيات وإكراما لشهدائنا، تم تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل مع الجثامين بما يليق بهم، واستلامهم اليوم تمهيدا لدفنهم».

وحمّلت الاحتلال المسئولية الكاملة عن طريقة التعامل غير الإنسانية وغير الأخلاقية مع الجثامين.

ودعت الجهات الدولية للاضطلاع بدورها، والضغط على الاحتلال للتعامل مع هذه القضايا، حسب المعايير والبروتوكولات المتعارف عليها.